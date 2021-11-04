Карпин был замечен танцующим на вечеринке в Ростове

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин был замечен на вечеринке, несмотря на на ограничения, связанные с COVID-19. Видео с вечеринки опубликовано в Telegram-канале «Честность — не порок».

Вечеринка, предположительно, проходила в Ростове. Изначально видео, на котором отчетливо видно, как танцует Карпин, выложила в истории Instagram супруга футболиста «Ростова» Дениса Терентьева Анджелика. Затем видео было удалено.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее комментатор Дмитрий Шнякин перечислил общие черты Станислава Черчесова и Валерия Карпина.