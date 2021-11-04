Определились четыре команды, которые досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов

По итогам матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов определились команды, которые досрочно вышли в плей-офф.

После победы над «Атлетико» «Ливерпуль» обеспечил себе место в плей-офф. Кроме того, команду Юргена Клоппа не сможет догнать даже «Порту», который располагается на втором месте. Также за два тура до окончания группового этапа в плей-офф выел голландский «Аякс», обыгравший дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:1.

Накануне место в плей-офф себе обеспечили «Бавария», которая обыграла «Бенфику» со счетом 5:2, и «Ювентус», одержавший победу над «Зенитом» (4:2).

Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Изначально финал планировалось провести в Мюнхене, но из-за переноса и изменения места проведения финала 2020 года города проведения финальных матчей последующих сезонов были перенесены на год позже. Первоначально Санкт-Петербург должен был принять финал 2021 года.

Ранее «Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью (2:2) в мачте четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.