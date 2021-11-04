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«ПСЖ» не смог обыграть «Лейпциг», пропустив в добавленное ко второму тайму время

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BENOIT TESSIER/Reuters

«Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью (2:2) в мачте четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник немецкой команды Кристофер Нкунку на восьмой минуте открыл счет в матче. На 21 минуте полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум сравнял счет. На 39 минуте тот же Вейналдум вывел свою команду вперед. В добавленное ко второму тайму время полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи реализовал пенальти и спас свою команду от поражения.

Таким образом, парижский клуб возглавляет турнирную таблицу группы А, имея в своем активе 10 очков. «Лейпциг» располагается на четвертой позиции, не набрав ни одного балла.

28 ноября «ПСЖ» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках Лиги чемпионов. 24 ноября «Лейпциг» в гостях встретится с «Брюгге».

Лига чемпионов. Четвертый тур
«РБ Лейпциг» — «ПСЖ» (2:2)
Голы: 1:0 — Нкунку, 8; 1:1 — Вейналдум, 21; 1:2 — Вейналдум, 39; 2:2 — Собослаи, 90+2.

Ранее «Ливерпуль» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов одержал уверенную победу над мадридским «Атлетико» со счетом 2:0.

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Футбол. Лига чемпионов
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