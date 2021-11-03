Витория: никто не знает причин нестабильности «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о нестабильности красно-белых, передает «Чемпионат.com».

«Почему команда нестабильная? Никто не знает. Футбол есть футбол. Можно играть весь матч замечательно, а потом сделать одну глупую ошибку, из-за которой всё пойдет насмарку», — сказал Витория.

После 14 матчей «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков. В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября.

Ранее российский журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможной покупке московского клуба арабской компанией City Football Group, которая также владеет «Манчестер Сити».

По информации источника, сейчас в Москве находятся представители арабской компании City Football Group, которые посетили матч «Спартак» – «Ростов», а также осмотрели базу и офис клуба. Менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений московского клуба и ведут переговоры о приобретении 20 процентов акций клуба.