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Фетисов разочарован игрой «Зенита» в матче против «Ювентуса»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о поражении «Зенита» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса», передает «Спорт-Экспресс».

«Ювентус» больше хотел хорошо играть и победить. И в хоккее, и в футболе нам нужно создавать конкуренцию внутри России», — сказал Фетисов.

Также Фетисов отметил, что он разочарован игрой подопечных Сергея Семака.

Встреча между «Ювентусом» и «Зенитом», прошедшая в Турине 2 ноября, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала, также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората, а Леонардо Бонуччи забил мяч в свои ворота. У гостей голом отметился Сердар Азмун.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» в Лондоне встретится с «Челси», а «Зенит» на выезде сыграет с «Мальме».

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о матче группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и петербургским «Зенитом».

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Футбол. Лига чемпионов
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