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Колосков о бразильцах из «Зенита»: в Европе они никто

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РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о матче группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и петербургским «Зенитом», передает «РБ Спорт».

«Бразильцы Клаудиньо, Малком, Вендел в РПЛ чувствуют себя королями, а в Европе они никто. В нашем чемпионате эти ребята могут на публику сыграть, покрасоваться, а в Лиге чемпионов не получается», — сказал Колосков.

Также Колосков отметил, что сине-бело-голубые могут хорошо сыграть в Лиге Европы.

Встреча между «Ювентусом» и «Зенитом», прошедшая в Турине 2 ноября, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала, также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората, а Леонардо Бонуччи забил мяч в свои ворота. У гостей голом отметился Сердар Азмун.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» в Лондоне встретится с «Челси», а «Зенит» на выезде сыграет с «Мальме».

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о поражении петербургского «Зенита» от туринского «Ювентуса» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Футбол. Лига чемпионов
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