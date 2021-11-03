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Экс-владелец «Спартака» назвал судью матча «Ювентус» — «Зенит» «русофобной мразью»

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Reuters

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о пенальти в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и петербургским «Зенитом».

На 55-й минуте матча главный арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых, который не сумел реализовать нападающий Пауло Дибала. После этого судья решил дать футболисту возможность перебить пенальти, так как игрок «Зенита» Вильмар Барриос забежал в штрафную площадь до удара. Со второй попытки форвард итальянской команды забил мяч.

«Сопротивление «Зенита» было до того момента, пока испанская русофобная мразь не сломала игру и не начала выдумывать пенальти и прочие вещи в пользу хозяев. Первый пенальти смотрел, но так и не понял, когда же Клаудиньо так зацепил соперника, что он рухнул.

А то, что дали перебить, что эта мразина увидела забегание Ловрена, нужно было специально смотреть, потому что даже на камерах еле-еле это заметно. Человек был заточен на то, чтобы предоставить попытку перебить пенальти, если с первого раза не забьют», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Ювентусом» и «Зенитом», прошедшая в Турине 2 ноября, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала, также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората, а Леонардо Бонуччи забил мяч в свои ворота. У гостей голом отметился Сердар Азмун.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» в Лондоне встретится с «Челси», а «Зенит» на выезде сыграет с «Мальме».

Ранее защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался по поводу пенальти в матче с «Ювентусом».

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Футбол. Лига чемпионов
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