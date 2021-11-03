Гол и передача Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Ванкувером»

«Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме проиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Ванкувере на «Роджерс-Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Джей Ти Миллер, также отличился Василий Подколзин. У гостей шайбы забросили Мика Зибанеджад и Артемий Панарин. Российский форвард «Нью-Йорка» отметился еще и результативной передачей.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 33 броска.

«Кэнакс» прервали трехматчевую серию поражений в регулярном чемпионате.

В следующем матче «Ванкувер» примет «Нэшвилл Предаторз», а «Нью-Йорк» на выезде встретится с «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее сообщалось, что форвард «Миннесоты Уайлд» и сборной России Кирилл Капризов забросил первую шайбу в сезоне-2021/22.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер, Канада) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

0:1 — Зибанеджад (Панарин, Фокс) — 22:33 (5x4)

0:2 — Панарин (Фокс, Строум) — 33:13 (5x4)

1:2 — Миллер (Гарланд, Петтерссон) — 41:29

2:2 — Подколзин (Гарланд, Майерс) — 45:19

3:2 — Миллер (Хьюз) — 62:22 (3x3)