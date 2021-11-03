Роналду выложил эмоциональный пост после дубля в ворота «Аталанты»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану оформил дубль в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».
«Мы верим до конца и сделаем все, чтобы добиться своих целей! Мы — «красные дьяволы!», — написал 36-летний форвард после игры в Twitter.
Напомним, что встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» при ограниченном количестве зрителей и завершилась вничью — 2:2.
За два тура до финиша группового этапа «Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице своего квартета.
Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
Футбол. Лига чемпионов. 4-й тур.
«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2.
Голы: 1:0 — Иличич ('12), 1:1 — Роналду ('45+1), 2:1 — Сапата ('56), 2:2 — Роналду ('90+2).
���� �������������� ���������� ������ ������… and we will do everything to achieve our goals! We are RED DEVILS ���� #MUFC #championsleague pic.twitter.com/gqWduRwEjl— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 2, 2021