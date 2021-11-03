Защитник «Зенита» Ловрен: эпизод с пенальти переломил ход игры с «Ювентусом»

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен высказался по поводу пенальти в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» (2:4).

«Думаю, что момент сс перебитым пенальти переломил ход встречи. Это повлияло на нас, мы потеряли концентрацию, а соперник забил еще два мяча. Это наша вина, но до момента с пенальти все складывалось не так плохо.

Это непросто принять, но такова реальность: сегодня мы проиграли команде, которая была лучше», — приводит слова хорвата «Матч ТВ».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Зенит» идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0. В третьем туре питерцы уступили «Ювентусу» на своем поле с минимальным счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что нападающий Артем Дзюба совершает результативное действие в третьем матче подряд, выходя на замену.