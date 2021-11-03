Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Роналду прокомментировал дубль в ворота «Аталанты» в Лиге чемпионов 06:58
На реке Енисей обнаружили два масляных пятна 06:54
Фердинанд встал на защиту Роналду после его дубля в Лиге чемпионов 06:52
Претендент на пост президента Ливии заявил о желании сотрудничать с Россией 06:47
Суд перенес заседание по иску Росрыболовства о разливе топлива в Норильске... 06:36
Эксперт объяснил, прячет ли туман нарушения ПДД от камер 06:35
Более 70% россиян хотели бы работать удаленно 06:32
Правительство России разрабатывает целостную систему поддержки семей с детьми 06:29
Роналду выложил эмоциональный пост после дубля в ворота «Аталанты» 06:26
Исследование: до конца года цены на автомобили вырастут на 4-5% 06:19
Бесплатная ставка 1000 р.

Защитник «Зенита» Ловрен: эпизод с пенальти переломил ход игры с «Ювентусом»

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен высказался по поводу пенальти в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» (2:4).

«Думаю, что момент сс перебитым пенальти переломил ход встречи. Это повлияло на нас, мы потеряли концентрацию, а соперник забил еще два мяча. Это наша вина, но до момента с пенальти все складывалось не так плохо.

Это непросто принять, но такова реальность: сегодня мы проиграли команде, которая была лучше», — приводит слова хорвата «Матч ТВ».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Зенит» идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0. В третьем туре питерцы уступили «Ювентусу» на своем поле с минимальным счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что нападающий Артем Дзюба совершает результативное действие в третьем матче подряд, выходя на замену.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть