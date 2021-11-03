Защитник «Зенита» Чистяков назвал имя лучшего игрока «Ювентуса»

Защитник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу итога матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» (2:4).

По его мнению, ключевую роль в матче сыграл аргентинский нападающий Пауло Дибала.

«Ну «Ювентус» есть «Ювентус». «Ювентус» с Дибалой и «Ювентус» без Дибалы — две разные команды. Сегодня он добавил впереди креатива. Сегодня матч был намного сложнее, чем в Петербурге.

В целом был сложный матч, но мы отдали все силы, старались. К сожалению, проиграли», — заявил Чистяков в эфире «Матч ТВ».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Зенит» идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0. В третьем туре питерцы уступили «Ювентусу» на своем поле с минимальным счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что нападающий Артем Дзюба совершает результативное действие в третьем матче подряд, выходя на замену.