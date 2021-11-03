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Экс-тренер «Зенита» после поражения «Ювентусу» назвал российский футбол «дном»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу итога матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» (2:4).

«Ну как же так? Снова провалились! Очень грустно! Никто не ожидал, что «Зенит» проиграет с таким крупным счетом. Я вовсе был уверен, что команда увезет из Турина ничью или победу.

Видимо, мастерства все-таки не хватает. Российский футбол падает все глубже. Правильно у вас говорят в стране — на дне», — приводит слова чешского специалиста «Чемпионат».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Зенит» идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0. В третьем туре питерцы уступили «Ювентусу» на своем поле с минимальным счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что нападающий Артем Дзюба впервые за четыре года провел три игры в составе петербургского «Зенита» подряд в запасе.

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Футбол. Лига чемпионов
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