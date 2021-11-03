Сутормин согласился с решением судьи дать «Ювентусу» перебить пенальти в ворота «Зенита»

Полузащитник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу пенальти в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» (2:4).

«Пенальти — это показательный момент. Он сложился не в нашу пользу. Такому мастеру, как Пауло Дибала, второй шанс давать нельзя. Мы его дали, к сожалению. Думаю, что все по правилам дали перебить.

Сколько раз мы повторяем одно и то же — такие ошибки не прощают», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой игры подопечные Массимилиано Аллегри набрали 12 очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице группы Н.

«Зенит» идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0. В третьем туре питерцы уступили «Ювентусу» на своем поле с минимальным счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что нападающий Артем Дзюба впервые за четыре года провел три игры в составе петербургского «Зенита» подряд в запасе.