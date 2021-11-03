Игонин: «Зениту» не стоило ждать от «Ювентуса» такой же игры, как в Петербурге

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Игонин в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал результат матча четвертого тура против туринского «Ювентуса».

По его словам, надеяться на успех в завершившейся встрече было трудно.

«Впечатления вряд ли могут быть положительными, учитывая результат. Здесь главное отметить, что, конечно, «Ювентус» сыграл совершенно иначе, нежели в Санкт-Петербурге. Ожидать игры, подобной той, не стоило. Ясно было, что при неудачном раскладе в Питере «Ювентус» вполне бы довольствовался ничьей.

А что касается домашней игры, победа в которой, скорее всего, гарантировала выход в следующую стадию, — они играли на победу и готовились к матчу совершенно иначе. Никому не легко в Лиге чемпионов, мы не первый год говорим об этом.

И если у нас не получается не то, что выйти из группы, но и продолжить борьбу в еврокубках сколько лет подряд – не только «Зениту», но и другим клубам, — так нельзя», — заявил Игонин.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые за 7 лет пропустил четыре мяча в Лиге чемпионов.