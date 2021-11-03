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Роналду установил новый рекорд результативности в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду поразил ворота «Аталанты» из Бергамо в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Для 36-летнего форварда этот мяч стал 138-м в розыгрыше самого престижного клубного турнира Старого Света.

Ближайшим преследователем Роналду в этом списке является нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси, у которого в активе 123 гола.

Также Роналду стал первым футболистом «Манчестер Юнайтед», которому удалось поразить ворота в четырех матчах группового этапа Лиги чемпионов подряд с 2003 года, когда это удалось нидерландскому форварду Рууду ван Нистелрою.

Ранее сообщалось, что экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию о возможной покупке московского «Спартака» арабской компанией City Football Group, которая также владеет «Манчестер Сити».

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Футбол. Лига чемпионов
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