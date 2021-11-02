Медведева раскрыла, как им с Милохиным удалось удивить олимпийского чемпиона Транькова

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и блогер Даня Милохин поделились впечатлениями от своего проката под зажигательную музыку в шестом выпуске шоу. Слова участников передает корреспондент «Газеты.Ru».

Медведева объяснила, почему олимпийский чемпион Сочи-2014 в парном катании Максим Траньков удивился тому, каким способом Милохин поднимал ее в высокую поддержку на вытянутых руках: «Обычно в спорте она делается по-другому. Мальчик едет назад, а девочка на него запрыгивает».

«Это ж сложнее!» — возразил Милохин.

«Но так мне было бы легче на тебя запрыгнуть, — ответила Медведева. — А в нашем номере получалось так, что я исполняла эту поддержку, пока ехала спиной вперед. Для олимпийского чемпиона в парах Максима Транькова это удивительно».

Милохин рассказал, что сам предложил исполнить рискованную поддержку: «Я сказал: «Может, попробуем?» Меня спросили: «А ты сможешь?» Я ответил: «Вроде да, вроде нет».

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