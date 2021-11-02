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Жена экс-тренера «Питтсбурга» заявила, что подверглась насилию со стороны начальника мужа

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Reuters

Эрин Скальде, бывшая жена экс-тренера фарм-клуба «Питтсбург Пингвинз» Джаррода Скальде, подала в суд на клуб. Об этом рассказал журналист Грег Вышински в Twitter.

Женщина утверждает, что в 2018 году подверглась сексуальному насилию со стороны главного тренера команды «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон» из АХЛ (фарм-клуб «Питтсбурга) Джона «Кларка» Донателли. В деле утверждается, что преступление произошло 11 ноября 2018 года, когда команда находилась на выезде в Провиденсе. Женщина рассказала следствию, что в клубе не стали заниматься расследованием этого инцидента, посчитав, что она лжет.

Недавно НХЛ вынесла решение по поводу дела о сексуальных домогательствах в «Чикаго Блэкхоукс» в 2010 году. Лига оштрафовала «ястребов» на $2 млн за «ненадлежащие процедуры и ненадлежащее обращение» в рассмотрении дела.

В мае экс-игрок «Чикаго» подал иск против клуба из-за инцидента, который произошел в мае 2010 года с тренером команды Брэдом Олдричем. Специалист включил порнографическое видео и мастурбировал перед хоккеистом без его согласия.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Чикаго» отказался от торжественной церемонии после секс-скандала.

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Хоккей. НХЛ
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