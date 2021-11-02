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Стерлинг: я по-прежнему ненавижу Петра Яна и в реванше его уничтожу

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Jeff Bottari/Zuffa LLC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг высказался о своем отношении к российскому бойцу Петру Яну и выразил уверенность, что победит в реванше.

«Я по-прежнему ненавижу Петра Яна. Все еще считаю его сильным соперником, но это грязный боец. С нетерпением жду нашей встречи в октагоне. Думаю, у нас получится конкурентный бой, но у меня нет сомнений, что я его уничтожу. В этот раз я не допущу тех ошибок, которые были в первом бою. Точно знаю, что мне надо делать в реванше. У меня уже есть план», — приводит слова Стерлинга Middle Easy.

Соперники встречались 7 марта. Петр Ян был дисквалифицирован из-за использования запрещенного приема на турнире UFC 259. Обладатель титула чемпиона легчайшего веса по ходу четвертого раунда нанес Алджамейну Стерлингу удар коленом в голову, что запрещено правилами американского промоушена. После этого приема бой был досрочно остановлен.

Реванш должен был состояться на турнире UFC 267 в Абу-Даби 30 октября, однако американец снялся с боя, сославшись на проблемы после операции.

В профессиональной карьере россиянин провел 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения. В активе Сэндхагена 14 побед и три поражения.

Ранее Петр Ян сказал о реванше со Стерлингом, что человек убежавший раз, всегда будет убегать.

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