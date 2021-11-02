Комментатор перечислил схожие решения Карпина и Черчесова

Комментатор Дмитрий Шнякин в своем Telegram-канале перечислил общие черты Станислава Черчесова и Валерия Карпина.

«Тема, которая меня всегда забавляет, – сравнение Карпина с Черчесовым. Вот несколько новых решений, которые приближают Георгича к Саламычу: ставка на опыт в важных матчах, о чем Карпин говорит открыто; вызывает проверенного игрока, у которого мало практики (у Черчесова – Кузяев, Жирков, сейчас – Миранчук, Ерохин); не вызывает классного игрока, с которым не сложились отношения (у Черчесова – Денисов, сейчас – Дзюба).

Но ведь Черчесова, помню, мочили за вызов Кудряшова, Ерохина, Заболотного, а Карпина… Так что просто очередная история о значении имиджа на примере двух хороших тренеров, только и всего», — считает Шнякин.

Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля. Специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла последнее место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Национальная команда во главе с Валерием Карпиным лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов сравнил национальную команду при Станиславе Черчесове и Валерии Карпине.