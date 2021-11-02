Главный тренер «Сочи» о Зареме: она была против Витории, почему ее никто не послушал?

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Андрей Назаров считает, что спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна была права, когда выразила недовольство назначением Руя Витории на пост главного тренера красно-белых. Слова Назарова передает «Спорт-Экспресс».

«Как можно было привезти тренера, который не разговаривает на русском? «Спартак» стал чемпионом про Каррере? Решили из-за этого снова пойти по такому же пути и взять еще одного тренера, не разговаривающего по-русски (смеется)? Мне до сих пор интересно, кто его назначил, потому что Зарема Салихова была категорически против. Она чувствовала, у нее женская интуиция сработала сразу. Почему ее никто не послушал?» — сказал Назаров.

Португальский специалист Руй Витория возглавил «Спартак» 21 мая 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набравшие 17 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице первенства. В матче 12-го тура чемпионата страны столичный клуб на выезде потерпел разгромное поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:7.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набравшие 18 очков, занимают девятое место в турнирной таблице первенства. В матче 13-го тура чемпионата страны столичный клуб дома сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

Ранее комментатор Геннадий Орлов раскритиковал руководство «Спартака» за частую смену тренеров.