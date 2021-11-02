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Главный тренер «Сочи» о Зареме: она была против Витории, почему ее никто не послушал?

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Телеграм-канал Заремы Салиховой

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Андрей Назаров считает, что спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна была права, когда выразила недовольство назначением Руя Витории на пост главного тренера красно-белых. Слова Назарова передает «Спорт-Экспресс».

«Как можно было привезти тренера, который не разговаривает на русском? «Спартак» стал чемпионом про Каррере? Решили из-за этого снова пойти по такому же пути и взять еще одного тренера, не разговаривающего по-русски (смеется)? Мне до сих пор интересно, кто его назначил, потому что Зарема Салихова была категорически против. Она чувствовала, у нее женская интуиция сработала сразу. Почему ее никто не послушал?» — сказал Назаров.

Португальский специалист Руй Витория возглавил «Спартак» 21 мая 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набравшие 17 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице первенства. В матче 12-го тура чемпионата страны столичный клуб на выезде потерпел разгромное поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:7.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набравшие 18 очков, занимают девятое место в турнирной таблице первенства. В матче 13-го тура чемпионата страны столичный клуб дома сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

Ранее комментатор Геннадий Орлов раскритиковал руководство «Спартака» за частую смену тренеров.

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