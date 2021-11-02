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Болельщик выстрелил в тренера во время футбольного матча

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РИА Новости

Болельщик выстрелил в главного тренера футбольного клуба «Ферро» Маурисио Ромеро во время матча третьего дивизиона Аргентины против «Уракана». Об этом сообщает Sport Bible.

По информации источника, инцидент произошел после потасовки между фанатскими группировками. Один из фанатов начал стрельбу и случайно попал в плечо Ромеро.

Сообщается, что футболисты и судьи забрали упавшего на газон тренера быстро убежали в подтрибунное помещение.

Травма Ромеро оказалась не серьезной, его жизни ничего не угрожает. Тем не менее, наставник собирается подать заявление в полицию.

Матч был остановлен при счете 3:1 в пользу «Уракана».

Ранее матч 11-го тура чемпионата Франции по футболу так и не начался из-за фанатов, которые перед самым стартовым свистком закидали поле файерами.

Судья увел команды в раздевалку, а игра, которая должна была начаться в 22:00 по московскому времени, до сих пор не началась.

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