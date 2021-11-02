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Месси высказался о возможном завоевании седьмого «Золотого мяча»

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Christian Hartmann/Reuters

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил, что не думает о завоевании очередного «Золотого мяча». Слова Месси передает Sport.es.

«Если честно, я не думаю о «Золотом мяче». Самый большой мой приз — это то, что я выиграл со сборной Аргентины (Кубок Америки). После того, как я так упорно боролся достичь данную цель, это было величайшим достижением.

Если бы мне удалось снова выиграть «Золотой мяч», это было бы что-то грандиозное. Седьмой «Золотой мяч» — это потрясающе. Если этого не произойдет, нет проблем. Я уже достиг одной из своих больших целей», — сказал Месси.

Месси является обладателем шести «Золотых мячей».

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее Месси сравнил бывшее трио «Барселоны» Месси-Неймар-Суарес с трио «Пари Сен-Жермен» Месси-Неймар-Мбаппе.

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Футбол. Чемпионат Франции
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