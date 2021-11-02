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Тренер Назаров высказался о конфликте с Панариным

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РИА Новости

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал свой конфликт с форвардом команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным. Слова Назарова передает «Спорт-Экспресс».

«Панарин? Я уже отвечал на этот вопрос. Артемий — великолепный игрок, а все, что между нами было, — мы с этим сами разберемся. Фанаты пишут, что я испортил ему карьеру? Вы для того и нужны, чтобы вам писали и получали ответы. За это вам зарплату дают. Интервью ради этого затеивалось? Я так и понял. Вам больше ничего не интересно», — сказал Назаров.

Нападающий выступал за подмосковный «Витязь», которым руководил Назаров. В феврале специалист заявил, что в 2011 году Панарин в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Бывший тренер отметил, что игроку грозил тюремный срок, однако ему удалось избежать наказания. После заявления специалиста форвард пропустил девять матчей.

Ранее Артемий Панарин рассказал о работе под руководством Андрея Назарова.

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