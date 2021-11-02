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Семин оценил состав сборной России на решающие матчи отбора к ЧМ-2022

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РИА Новости

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оценил состав сборной России на решающие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре, передает РБК-Спорт.

«Валерий Карпин и его тренерский штаб выбрали тот состав, который считают нужным. Эти футболисты лучше всех проявили себя из тех игроков, которые имеют русский паспорт. Все закономерно», — сказал Семин.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (1:0) и Словенией (2:1). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее комментатор Геннадий Орлов высказался о невызове игрока «Уфы» Гамида Агаларова в сборную России на ноябрьские матчи.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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