Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Politico опубликовало спутниковые фото российских танков «на границе с Украиной»: 04:45
Стало известно, когда может пройти третий бой между Минеевым и Исмаиловым 04:42
Провизор Булыгина рассказала, как россиян обманывают в аптеках 04:38
В ЕС заявили, что ждут от России расследования торговли COVID-сертификатами 04:25
Бывший менеджер Facebook утверждает, что с Цукербергом компания не изменится 04:17
В Минздраве заявили, что в РФ развернуто рекордное количество ковидных коек 04:10
Экс-жена Мамаева оскорбила возлюбленную футболиста 03:58
На Украине объяснили, как Россия переиграла Зеленского 03:54
Назван овощ, снижающий давление и укрепляющий печень 03:53
Месси ответил на вопрос о завершении карьеры после ЧМ-2022 03:49
Бесплатная ставка 1000 р.

Девушка Роналду, ждущая двойню, опубликовала фото с УЗИ

close
100%
https://www.instagram.com/georginagio/

Джорджина Родригес, девушка форварда сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, опубликовала в Instagram фото с УЗИ.

Ранее сообщалось, что 27-летняя девушка находится на 12-й неделе беременности.

У 36-летнего нападающего четверо детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017-м родила Джорджина.

Родригес работала продавцом в мадридском магазине Gucci, когда повстречала Роналду. У молодых людей завязались отношения. Они встречаются с 2016 года.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

До перехода в английский клуб Роналду был игроком туринского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть