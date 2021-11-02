Экс-жена Мамаева оскорбила возлюбленную футболиста

Алана Мамаева, бывшая жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева, оскорбила возлюбленную спортсмена Надежду Санько.

«Гадя, закрой уже свой рот! Отношения моего бывшего мужа и моего ребенка тебя не касаются. Таких, как ты, будет много, а дочь у него одна. Ты, наверное, и в туалете ему помогаешь», — написала Алана в Instagram.

Напомним, Санько заявила, что Алана в течение долгого времени настраивали ребенка против Павла.

Ранее Алана Мамаева, бывшая жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева, рассказала об изменах футболиста.

«Павел дарит тебе подарки, оформляет на тебя машины, планирует отпуск, планирует покупку дома. И при этом снимает проституток за границей, думая, что об этом никто не узнает», — сказала Алана.

Пара развелась в апреле 2021 года. Тогда стороны не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплат алиментов. Алана неоднократно обвиняла бывшего футболиста сборной России в изменах.