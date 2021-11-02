Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Politico опубликовало спутниковые фото российских танков «на границе с Украиной»: 04:45
Стало известно, когда может пройти третий бой между Минеевым и Исмаиловым 04:42
Провизор Булыгина рассказала, как россиян обманывают в аптеках 04:38
В ЕС заявили, что ждут от России расследования торговли COVID-сертификатами 04:25
Девушка Роналду, ждущая двойню, опубликовала фото с УЗИ 04:19
Бывший менеджер Facebook утверждает, что с Цукербергом компания не изменится 04:17
В Минздраве заявили, что в РФ развернуто рекордное количество ковидных коек 04:10
На Украине объяснили, как Россия переиграла Зеленского 03:54
Назван овощ, снижающий давление и укрепляющий печень 03:53
Месси ответил на вопрос о завершении карьеры после ЧМ-2022 03:49
Бесплатная ставка 1000 р.

Экс-жена Мамаева оскорбила возлюбленную футболиста

close
100%
@alana_mamaeva/Instagram.com

Алана Мамаева, бывшая жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева, оскорбила возлюбленную спортсмена Надежду Санько.

«Гадя, закрой уже свой рот! Отношения моего бывшего мужа и моего ребенка тебя не касаются. Таких, как ты, будет много, а дочь у него одна. Ты, наверное, и в туалете ему помогаешь», — написала Алана в Instagram.

Напомним, Санько заявила, что Алана в течение долгого времени настраивали ребенка против Павла.

Ранее Алана Мамаева, бывшая жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева, рассказала об изменах футболиста.

«Павел дарит тебе подарки, оформляет на тебя машины, планирует отпуск, планирует покупку дома. И при этом снимает проституток за границей, думая, что об этом никто не узнает», — сказала Алана.

Пара развелась в апреле 2021 года. Тогда стороны не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплат алиментов. Алана неоднократно обвиняла бывшего футболиста сборной России в изменах.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть