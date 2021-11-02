Месси ответил на вопрос о завершении карьеры после ЧМ-2022

Форвард французского «ПСЖ» Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры после чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, передает Diario Sport.

«Я не думаю об этом. После всего, что со мной происходило, я двигаюсь от дня к дню, от года к году. Я не знаю, что случится на чемпионате мира и после него», — сказал Месси.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил, что руководство «Барселоны» не просило его играть бесплатно в каталонском клубе.