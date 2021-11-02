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Фанаты «Аталанты» ранили болельщика «Манчестер Юнайтед» перед матчем Лиги чемпионов

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Фанаты итальянской «Аталанты» ранили болельщика «Манчестер Юнайтед» перед поединком команд в групповом этапе Лиги чемпионов, передает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что конфликт произошел в одном из пабов в Бергамо. На англичан напала группа поклонников итальянцев. Один из фанатов «красных дьяволов» вместе с официанткой были ранены.

«Аталанта» сыграет с «Манчестер Юнайтед» 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В первом круге «МЮ» одолел бергамасков со счетом 3:2.

Ранее сообщалось о том, что болельщики «Гремио» после поражения на своем поле от «Палмейраса» (1:3) в матче 29-го тура чемпионата Бразилии выбежали на поле и стали ломать оборудование для работы системы видеопомощи арбитрам (VAR).

При этом, футболисты клуба спряталась в подтрибунном помещении.

Отметим, что на 86-й минуте при счете 1:2 судьи после использования VAR отменили гол «Гремио», зафиксировав офсайд.

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Футбол. Лига чемпионов
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