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Тренер вратарей сборной России: я вообще не завидую голкиперам «Спартака»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил, почему не вызвал в национальную команду голкипера «Спартака» Александра Максименко. Слова Кафанова передает «Матч ТВ».

«Почему не вызываем Александра Максименко? Сразу скажу, что вратарям «Спартака» в данной ситуации я вообще не завидую. Потому что команда играет не очень хорошо в обороне. В этой ситуации очень трудно Александру играть надежно. Наверное, Саше надо дать передышку, чтобы он проанализировал все пропущенные голы. Также я не завидую Саше Селихову. Второму вратарю было важно выйти после долгого перерыва и сыграть без ошибок», — сказал Кафанов.

Напомним, на вратарскую позицию в национальную команду вызваны Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Химки») и Никита Хайкин («Буде-Глимт»).

Сборная России 11 ноября сыграет дома с Кипром, а 14 ноября проведет выездной матч против Хорватии. На данный момент команда Валерия Карпина возглавляет турнирную таблицу группы Н, на два балла опережая идущих вторыми хорватов. Именно между этими сборными будут разыграны первое и второе места — остальные команды группы потеряли шансы побороться даже за вторую строчку.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал игроков сборной России за то, что они не поют гимн своей страны так эмоционально, как это делают европейские футболисты.

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