Комментатор намекнул, что Семак может сменить Карпина в сборной России

Комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» намекнул на то, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак является претендентом на пост наставника сборной России.

«Семак — это тренер новой волны. Он не похож ни на одного тренера — ни советского, ни российского. Он никого не обидел, сдержан, корректен, воспитан, ведет себя замечательно. Думаю, он готов для европейской карьеры. Хотя я уже слышу околофутбольные разговоры людей, от которых кое-что или даже многое зависит в нашем футболе, что если… Но не хочу продолжать, а то это будет выпад против Карпина. Закончили эту тему», — сказал Орлов.

Национальная команда во главе с Валерием Карпиным лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее Геннадий Орлов, отвечая на вопрос болельщика о предстоящем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса», заявил, что петербургский клуб пока «выносит только мусор».