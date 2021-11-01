Орлов: пока «Зенит» выносит только мусор

Комментатор Геннадий Орлов, отвечая на вопрос болельщика в эфире «Радио Зенит» о предстоящем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса», заявил, что петербургский клуб пока «выносит только мусор».

«Почему именно «вынести» «Ювентус»? Ну дай бог, чтобы уверенно обыграли. Кто против? Для «Зенита» и ничья будет хорошим результатом, а победа — тем более. «Зенит» сейчас в себе уверен, он должен себя проявить, показать, дать бой, бороться за победу. Но надо обязательно говорить, чтобы «выносил»… Пока выносят только мусор. Вот так получается», — сказал Орлов.

Матч между «Ювентусом» и «Зенитом» пройдет 2 ноября в Турине. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. «Зенит» идет на третьем месте в группе, имея три очка. В первом туре подопечные Сергея Семака со счетом 0:1 уступили «Челси», а во втором матче разгромили «Мальме» — 4:0.

Ранее экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что нападающий Артем Дзюба не должен играть в составе «Зенита» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».