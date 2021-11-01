Селюк о сборной: своей физиономией украсят любые поминки, зато после игры поют: «Валера, Валера!»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал игроков сборной России за то, что они не поют гимн своей страны так эмоционально, как это делают европейские футболисты. Слова Селюка передает «Спорт-Экспресс».

«Вот играет гимн России! И, елки-палки, научитесь хоть вы петь этот куплет! Там часть стоит, вообще даже не поет! Своей физиономией украсят любые поминки... Ты смотришь на европейскую команду, а они просто орут! Они показывают нацеленность, а эти губки еле раскрывают. Где же у вас настрой выйти, как гладиаторы, и победить? Зато у нас после игры поют: «Валера, Валера!» — сказал Селюк.

Сборная России 11 ноября сыграет дома с Кипром, а 14 ноября проведет выездной матч против Хорватии. На данный момент команда Валерия Карпина возглавляет турнирную таблицу группы Н, на два балла опережая идущих вторыми хорватов. Именно между этими сборными будут разыграны первое и второе места — остальные команды группы потеряли шансы побороться даже за вторую строчку.

Ранее Дмитрий Селюк заявил, что Артеми Дзюба должен выступать в составе сборной России, но главный тренер Валерий Карпин отказывается вызывать футболиста «Зенита» из-за конфликтной ситуации.