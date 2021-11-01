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Червиченко о невызове игрока «Спартака»: согласен с Карпиным, он не соответствует уровню сборной

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РИА Новости

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что нападающий красно-белых Александр Соболев не соответствует уровню сборной России. Слова Червиченко передает «Спорт-Экспресс».

«Полностью согласен с Карпиным, Соболев абсолютно не соответствует игроку сборной. Заметен в последних турах исключительно пинками, толчками, попытками подраться с соперником. А в игре с «Ростовом» перешел на театральные действия: падения, плач, стоны, причитания, выпрашивание пенальти и карточек для соперника», — сказал Червиченко.

Сборная России 11 ноября сыграет дома с Кипром, а 14 ноября проведет выездной матч против Хорватии. На данный момент команда Валерия Карпина возглавляет турнирную таблицу группы Н, на два балла опережая идущих вторыми хорватов. Именно между этими сборными будут разыграны первое и второе места — остальные команды группы потеряли шансы побороться даже за вторую строчку.

Ранее заслуженный артист России Владимир Пресняков выразил мнение, что главный тренер сборной России Валерий Карпин мог вызвать в национальную команду Соболева вместо нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

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