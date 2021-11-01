Пресняков не понимает, почему Карпин не вызвал в сборную футболиста «Спартака»

Заслуженный артист России Владимир Пресняков считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин мог вызвать в национальную команду форварда «Спартака» Александра Соболева вместо нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Слова Преснякова передает «Спорт-Экспресс».

«Саша правда находится не в самых лучших своих кондициях. Почему вызван Сергеев, а Соболев нет? На мой взгляд, Александр ничем не хуже Ивана. Я полностью доверяю Карпину, он лучше всех нас знает, что делать. Ему виднее. Мне нравится Соболев. Как футболист, он может приносить своей команде и сборной пользу» — сказал Пресняков.

Сборная России 11 ноября сыграет дома с Кипром, а 14 ноября проведет выездной матч против Хорватии. На данный момент команда Валерия Карпина возглавляет турнирную таблицу группы Н, на два балла опережая идущих вторыми хорватов. Именно между этими сборными будут разыграны первое и второе места — остальные команды группы потеряли шансы побороться даже за вторую строчку.

Ранее музыкант Юрий Лоза заявил, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не имеет никакого значения для национальной команды.