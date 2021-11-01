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Масалитин: какой вообще смысл вызывать Миранчука?

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Reuters

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин, комментируя «Газете.Ru» финальный список игроков, вызванных в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022, выразил мнение, что вместо полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука тренерский штаб национальной команды мог бы вызвать другого футболиста.

«У Сергеева есть шансы выйти даже в основном составе. Сейчас вызываются люди, которые должны помочь нашей команде решить поставленную задачу, «на перспективу» мало кто останется. Вопрос, кто попадет в заявку, а кто выпадет по травме, по болезни.

Меня немного, конечно, смущает Миранчук. Парень у себя не играет, а мы его постоянно вызываем, ставим в состав, хотя он там практически никакой пользы не приносит. Какой смысл вообще его вызывать? Мы даем какой-то шанс, а он этим шансом вообще не пользуется. В этот отрезок надо брать тех, кто принесет результат. На сегодняшний день Миранчук не показывает той игры, к которой мы привыкли еще в «Локомотиве». Он постоянно играл и был на виду. Но Карпин его вызывает, значит, он за него отвечает.

Я бы вместо Миранчука взял Агаларова, парень очень себя ярко проявил. Понятно, что его включали в расширенный состав на перспективу: он молодой, а молодым свойственна нестабильность. Тот же Захарян пока не может себя проявить в сборной, и Тюкавин. В «Динамо» они могут себе позволить играть одним образом, а в национальной команде нужно по-другому. Тюкавин чуть сбавил и не появился в сборной. Хотя я считаю, что можно было кого-то в средней линии убрать и добавить форварда – того же Тюкавина или Агаларова», — сказал Масалитин.

Сборная России начинает подготовку к заключительным матчам группового этапа отборочного цикла ЧМ-2022. 11 ноября дома она сыграет с Кипром, а 14 ноября в гостях — с Хорватией.

Ранее Масалитин высказался о невызове в сборную России нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

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