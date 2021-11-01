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Карпин — о составе сборной России: можно сказать, в бой идут одни старики

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@TeamRussia/twitter.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об окончательном составе национальной команды на матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с Кипром и Хорватией.

«Кроме Сергеева был сделан выбор в пользу более опытных футболистов. Можно сказать, в бой идут одни старики, все остальные были в национальной команде. Если говорить конкретно про форвардов, то Агаларов и Тюкавин будут вызваны в молодежную сборную. Они никуда не уедут, будут под рукой. Плюс возможны изменения из-за матчей РПЛ и еврокубков», — сказал специалист на пресс-конференции.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Ранее был объявлен итоговый состав сборной России на решающие матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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