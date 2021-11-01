Чемпион мира Ставиский не согласился с критикой судьи в адрес фигуриста-гея

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский в интервью «Газете.Ru» прокомментировал критические высказывания судьи международной категории Александра Веденина в адрес французской пары — Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона. Веденин заявил, что Сизерону якобы сложно достоверно изображать чувства к женщине, поскольку он придерживается нетрадиционной ориентации, и привел как контрпример российский дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которые состоят в отношениях.

«Я могу сказать только одно: Сизерон с Пападакис невероятно гармонично и артистично отыгрывают чувства — они друг в друге буквально катаются, — сказал Ставиский. — Сизерон, может, по образу больше такой нарцисс, но Габриэлла очень гармонично выглядит в паре, и она эту пару делает. Понятно, что видно, какой он ориентации, но мне это по барабану, если это хорошая пара и хорошая программа. Кто он, мальчик или девочка, — абсолютно неважно.

Первый их год на высшем уровне меня вообще ничего не смущало. Потом просто программы стали похожи одна на другую, и мне стало не так интересно на них смотреть. Но если Пападакис и Сизерон артистично все это катают — о чем тут говорить? Не надо быть ханжой.

И в наше время я Веденину рекомендую не разбрасываться такими высказываниями, чтобы не вызывать лишнего негативного шума. Хотя это его право, конечно, мне все равно.

Что касается Никиты с Викой — они стали сейчас намного больше кататься друг с другом, показывать отношения на льду. Раньше этого было меньше, а сейчас вышло на другой уровень, и они молодцы в этом плане».

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