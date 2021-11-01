Колыванов — о Миранчуке: полтора года прозябает на лавке, играя по 10-15 минут

Бывший форвард итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов прокомментировал положение российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«По-человечески жаль Алексея, когда он уезжал из «Локомотива», то был одним из самых перспективных российских игроков. В Европе непросто заиграть, особенно в Серии А. Все надеялись, что он раскроется, но полтора года прозябает на лавке, периодически выходит на поле и играет по 10-15 минут. Ему самому вряд ли хочется вернуться в Россию, куда он еще успеет приехать.

Ему — 26 лет, это самый расцвет для футболиста. Может быть, стоит уйти в аренду. Пора играть в футбол, иначе никогда игровую форму не наберешь. Играть и приносить пользу он умеет — и забивал, и отдавал передачи за «Аталанту». У Миранчука непростая ситуация, но надо проявлять характер, доказывать и себе, и наставнику, и фанатам», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Ранее сообщаюсь, что почти половина болельщиков «Аталанты» проголосовало за то, что полузащитника команды Алексея Миранчука нужно зимой отдать в аренду.

В нынешнем сезоне Серии А россиянин принял участие в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей. В основном составе команды он появился в двух играх.