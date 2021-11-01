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Винер-Усманова ответила на вопрос об участии Авериных в Играх-2024

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РИА Новости

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова рассказала, что Дина и Арина Аверины могут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Да, Аверины блестяще выступили. Фактура, нерезкое развитие их тела дает им возможность быть законсервированными. По виду Авериным не больше 17-18 лет, а по умственным способностям им уже 23 года. Поэтому если случится так, что они будут в такой же форме, как и сейчас, освоят новую программу, которая, кстати, без конца исправляется и не принимается...

Если Авериным удастся освоить эти программы своими мозгами, данными, своим желанием, то почему бы им не выступить в Париже.

Возраст для меня не имеет никакого значения, потому что художественная гимнастика подразумевает под собой харизму, креативность, и это должен быть спектакль. А спектакль в этом виде спорта при определенных эстетических, этических, музыкальных и, конечно, физических данных, помноженных на здоровье, дает возможность быть и в 30 лет звездой», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

По итогам чемпионата мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю российские спортсменки завоевали семь золотых, четыре серебряных и две бронзовых награды. Национальная команда заняла первое место в медальном зачете.

Четыре награды высшего достоинства завоевала Дина Аверина. Она стала абсолютной рекордсменкой по числу золотых медалей в истории чемпионатов мира, одержав 18 побед.

Ранее Ирина Винер-Усманова назвала сборную Израиля однодневками.

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