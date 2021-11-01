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Ибрагимович: нынешний «ПСЖ» — это не команда

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Reuters

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович сравнил нынешний «Пари Сен-Жермен» с тем, в котором довелось выступать ему.

Напомним, Ибрагимович выступал за парижан с 2012 по 2016 год.

«Наш «ПСЖ» был командой. Сейчас это не команда. Может быть, в будущем ею станет. Я верю в «ПСЖ», но они не самые лучшие», — приводит слова шведа TF1.

Вместе с командой из столицы Франции Ибрагимович четыре раза выиграл Лигу 1, дважды Кубок страны, по три раза — Суперкубок и Кубок французской лиги.

В нынешнем сезоне «ПСЖ» после 12 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 31 очко.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил, что хотел бы вернуться в «Барселону» в качестве спортивного директора.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».

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Футбол. Чемпионат Франции
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