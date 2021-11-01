Панарин рассказал о поддержке тренера, обвинившего его в избиении девушки

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о работе под руководством Андрея Назарова.

«Никакой жести не было. Сборы у него достаточно сложные. Он меня не трогал, за что ему большое спасибо. Особо не ругал.

Я чувствовал поддержку и работал. Самое смешное было на собраниях, когда он матерился и такие коры выдавал!» — цитирует Панарина «Спорт-Экспресс».

Нападающий выступал за подмосковный «Витязь», которым руководил Назаров. В феврале специалист заявил, что в 2011 году Панарин в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Бывший тренер отметил, что игроку грозил тюремный срок, однако ему удалось избежать наказания. После заявления специалиста форвард пропустил девять матчей.

Ранее Назаров назвал себя помощником Панарина.

«Панарин — игрок высокого мирового уровня. Безусловно, он добился больших высот и я в этом помогал ему. Если у нас есть недопонимание, то мы сами с ним разберемся и поговорим об этом. То, что было в прошлом остается в прошлом», — цитирует Назарова «Спорт-Экспресс».