Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у трижды привитых граждан 07:10
В Совфеде рассказали о штрафе за опасное вождение 07:09
Школьника без сознания эвакуировали из запертой квартиры в Петергофе 07:00
Лавров заявил о недопустимости «перелива» террористической угрозы... 06:47
Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл»... 06:37
Политолог Станкевич заявил о подготовке в Украине «демонстративной военной... 06:33
В Праге пропал студент из России после избиения полицейскими 06:31
На Украине спрогнозировали капитуляцию Киева после встречи Путина и Зеленского 06:29
Быстров раскритиковал Дзюбу за «расшатывающий лодку» поступок 06:18
До +12°С ожидается в Москве 06:09
Бесплатная ставка 1000 р.

Экс-игрок «Спартака» Калиниченко назвал игру команды мучением

close
100%
РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко высказался об игре красно-белых.

По мнению экс-игрока, руководители и игроки команды думают только о деньгах.

«Все это про деньги. Про большие, огромные деньги. Все давным-давно забыли, как выглядит команда, которая выходит побеждать, а не стараться не проиграть», — написал Калиниченко в Telegram.

Экс-футболист признался, что ему неинтересно смотреть игры красно-белых.

«Футбол в исполнении нынешнего «Спартака» – это мучение. Даже когда добываются победы. Победы всегда дают мнимую надежду, что, может, наконец, попрет и начнем всех выносить, как в карреровский сезон, когда все было вопреки. Но потом приходит понимание: нет, опять не в этот раз», — добавил Калиниченко.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набравшие 18 очков, занимают девятое место в турнирной таблице первенства. В матче 13-го тура чемпионата страны столичный клуб дома сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

Ранее экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о нынешней ситуации в московском клубе и будущем главного тренера команды Руя Витории.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть