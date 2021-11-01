Экс-игрок «Спартака» Калиниченко назвал игру команды мучением

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко высказался об игре красно-белых.

По мнению экс-игрока, руководители и игроки команды думают только о деньгах.

«Все это про деньги. Про большие, огромные деньги. Все давным-давно забыли, как выглядит команда, которая выходит побеждать, а не стараться не проиграть», — написал Калиниченко в Telegram.

Экс-футболист признался, что ему неинтересно смотреть игры красно-белых.

«Футбол в исполнении нынешнего «Спартака» – это мучение. Даже когда добываются победы. Победы всегда дают мнимую надежду, что, может, наконец, попрет и начнем всех выносить, как в карреровский сезон, когда все было вопреки. Но потом приходит понимание: нет, опять не в этот раз», — добавил Калиниченко.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набравшие 18 очков, занимают девятое место в турнирной таблице первенства. В матче 13-го тура чемпионата страны столичный клуб дома сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

Ранее экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о нынешней ситуации в московском клубе и будущем главного тренера команды Руя Витории.