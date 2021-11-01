Меркель отреагировала на отказ игрока «Баварии» от вакцинации

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель высказалась о решении полузащитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха отказаться от вакцинации от коронавируса.

Немец является одним из пяти футболистов «Баварии», которые не были вакцинированы от COVID-19. Игрок заявил, что пока не сделал прививку, так как сомневается из-за долгосрочных последствий вакцины. При этом он отметил, что не отрицает вирус и не против вакцинации.

«Интересны мотивы, которыми он оправдывает решение. Есть очень хорошие фактические и общедоступные аргументы, отвечающие на его вопросы и сомнения. Может быть, Киммих еще подумает об этом. Он известен как очень рефлексирующий футболист», — цитирует Меркель Sport1.de.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Киммих провел десять матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что несколько футболистов московского «Локомотива» сдали сомнительные тесты на COVID-19. По информации Telegram-канала «Инсайды от Карпа», их сдали защитник Пабло, хавбек Наир Тикнизян и нападающий Федор Смолов.