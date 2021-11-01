Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у трижды привитых граждан 07:10
В Совфеде рассказали о штрафе за опасное вождение 07:09
Школьника без сознания эвакуировали из запертой квартиры в Петергофе 07:00
Экс-игрок «Спартака» Калиниченко назвал игру команды мучением 06:55
Лавров заявил о недопустимости «перелива» террористической угрозы... 06:47
Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Сиэтл»... 06:37
Политолог Станкевич заявил о подготовке в Украине «демонстративной военной... 06:33
В Праге пропал студент из России после избиения полицейскими 06:31
На Украине спрогнозировали капитуляцию Киева после встречи Путина и Зеленского 06:29
Быстров раскритиковал Дзюбу за «расшатывающий лодку» поступок 06:18
Бесплатная ставка 1000 р.

Тренер Бородавко рассказал о последствиях операции Большунова

close
100%
Global Look Press

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что чемпион мира Александр Большунов пока не может тренироваться в полную силу из-за последствий перенесенной операции.

«Александр пока занимается по индивидуальной программе. Последствия операций еще не позволяют тренироваться в полной мере. Видно, что за то время, которое он не тренировался, Саша потерял в силе. Мы спешить не собираемся, будем прослушиваться к организму. Это же и порекомендовали врачи», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

В сентября спортсмен перенес операцию на десне, однако спустя месяц ему потребовалось еще одно хирургическое вмешательство. Причиной стала запущенная проблема с кистой зуба.

В сезоне-2020/21 Большунов выиграл общий зачет Кубка мира, стал победителем многодневки «Тур де Ски», а также чемпионом мира в скиатлоне. В 2018 году он стал трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, а также завоевал бронзу.

Ранее сообщалось, что киста возникла вследствие неправильно залеченной пломбы нервного канала зуба.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть