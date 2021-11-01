Тренер Бородавко рассказал о последствиях операции Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что чемпион мира Александр Большунов пока не может тренироваться в полную силу из-за последствий перенесенной операции.

«Александр пока занимается по индивидуальной программе. Последствия операций еще не позволяют тренироваться в полной мере. Видно, что за то время, которое он не тренировался, Саша потерял в силе. Мы спешить не собираемся, будем прослушиваться к организму. Это же и порекомендовали врачи», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

В сентября спортсмен перенес операцию на десне, однако спустя месяц ему потребовалось еще одно хирургическое вмешательство. Причиной стала запущенная проблема с кистой зуба.

В сезоне-2020/21 Большунов выиграл общий зачет Кубка мира, стал победителем многодневки «Тур де Ски», а также чемпионом мира в скиатлоне. В 2018 году он стал трехкратным серебряным призером Олимпийских игр, а также завоевал бронзу.

Ранее сообщалось, что киста возникла вследствие неправильно залеченной пломбы нервного канала зуба.