Быстров вспомнил об угрозах фанатов «Зенита»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владимир Быстров заявил, что фанаты сине-бело-голубых угрожали ему и одноклубникам после неудачной серии игр.

«К нам в свое время приезжали фанаты на базу. Было человек 20 фанатов, главарей. Неприятный разговор получился. Сказали, что мы тут давно. За забором ребята ждут, им сейчас свистнут. Они придут и отделают нас. На этом разговор закончился. Это было в «Зените», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Хавбек выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 год, а также с 2009-го по 2014-й. В составе сине-бело-голубых он стал двукратным чемпионом России (2010, 2011/12), а также обладателем Кубка (2009/10) и Суперкубка страны (2011).

Ранее фанаты московского «Спартака» на матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» (1:1) скандировали кричалки с требованием Леониду Федуну продать столичный клуб.

Также болельщики перед началом встречи вывесили баннер с напоминанием о разгромном поражении от «Зенита». Встреча закончилась со счетом 7:1 в пользу петербургской команды.