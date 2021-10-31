Фанаты «Легии» скандировали кричалку про Черчесова на матче польской лиги

Болельщики «Легии» скандировали кричалку про бывшего главного тренера Станислава Черчесова во время домашнего матча высшего дивизиона чемпионата Польши с «Погонью» (0:2).

«Стасу Черчесов!» — скандировали болельщики «Легии».

Черчесов возглавлял «Легию» в сезоне-2015/16 и сделал с ней золотой дубль, победив в чемпионате Польши и кубке страны.

Сейчас «Легия» занимает 16-е место из 18 участников лиги Экстракласса, набрав в 11 встречах всего девять очков. 25 октября был отправлен в отставку тренер Чеслав Михневич.

Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля 2021 года. Специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Также Черчесов возглавлял московский «Спартак», столичное «Динамо», пермский «Амкар» и сочинскую «Жемчужину».

Ранее Станислав Черчесов признался, что мог возглавить сборную Турции.