Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Минтуризме Египта прокомментировали инцидент с отравившимися в отеле... 12:53
Белоголовцев сравнил Зарему Салихову с Джигурдой 12:52
Гинцбург: для вакцинации детей концентрация «Спутника V» уменьшена... 12:48
Запашный о Петре Яне: для формальности можно еще раз побить Стерлинга 12:45
Впервые с начала пандемии в России выявили более миллиона случаев... 12:33
Белоголовцев о «Спартаке»: волки пришли и сожрали мой любимый клуб 12:33
Вдова Караченцова заявила, что Светличная уходила «умирать» 12:30
Shot выяснил подробности гибели двух девочек в Туве 12:23
В ПФР объяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления 12:11
Шестеро россиян выписаны из больницы после отравления в отеле в Хургаде 12:07
Бесплатная ставка 1000 р.

В Госдуме отреагировали на победу Петра Яна в титульном поединке UFC

close
100%
Twitter/@ufc

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал красивой победу российского бойца Петра Яна в поединке за временный титул UFC против Кори Сэндхагена. Слова Свищева передает «Спорт-Экспресс».

«С большим удовольствием поздравляем Петра! Это красивая победа в упорной борьбе. Ожидания всех россиян оправдались. Это для всех любителей единоборств красивая и нужная победа. Иностранные представители в основном ставили на Кори, но тем ценнее эта победа. Оправдались ожидания миллионов россиян. Теперь Яну нужно будет бороться за основной титул, который его ждет. Надо без оглядок думать о будущем и готовиться к новому бою. Мы его поздравляем и гордимся нашим бойцом. Надеемся, что мы станем свидетелем это замечательного боя, где Яну вручат постоянный титул», — сказал Свищев.

30 октября российский боец одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби. При этом изначально он должен был сразиться с Аджамейном Стерлингом, однако американец снялся с боя, сославшись на проблемы после операции.

В профессиональной карьере россиянин провел 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения.

В активе Сэндхагена 14 побед и три поражения.

Ранее Петр Ян ответил на вопрос о своей деятельности после завершения спортивной карьеры.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть