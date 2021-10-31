В Госдуме отреагировали на победу Петра Яна в титульном поединке UFC

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал красивой победу российского бойца Петра Яна в поединке за временный титул UFC против Кори Сэндхагена. Слова Свищева передает «Спорт-Экспресс».

«С большим удовольствием поздравляем Петра! Это красивая победа в упорной борьбе. Ожидания всех россиян оправдались. Это для всех любителей единоборств красивая и нужная победа. Иностранные представители в основном ставили на Кори, но тем ценнее эта победа. Оправдались ожидания миллионов россиян. Теперь Яну нужно будет бороться за основной титул, который его ждет. Надо без оглядок думать о будущем и готовиться к новому бою. Мы его поздравляем и гордимся нашим бойцом. Надеемся, что мы станем свидетелем это замечательного боя, где Яну вручат постоянный титул», — сказал Свищев.

30 октября российский боец одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби. При этом изначально он должен был сразиться с Аджамейном Стерлингом, однако американец снялся с боя, сославшись на проблемы после операции.

В профессиональной карьере россиянин провел 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения.

В активе Сэндхагена 14 побед и три поражения.

Ранее Петр Ян ответил на вопрос о своей деятельности после завершения спортивной карьеры.