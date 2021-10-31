Чимаев рассказал о проблемах с весогонкой: в последние 200 граммов перестал потеть

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев после победы над китайцем Ли Джинлианга на турнире UFC 267 рассказал, что до поединка у него были проблемы с весогонкой. Слова Чимаева передает «Чемпионат».

«Все шло по плану, в последние 200 граммов перестал потеть, ничего не уходило. Я перестал есть, оставалось 50 граммов. Меня засунули в ванную, я начал оттуда выходить и едва себя не утопил. Но я не умирал, ничего такого не было, просто вес перестал уходить. Иногда с организмом такое бывает, мне так сказали, что он перестает потеть», — сказал Чимаев.

На турнире UFC 267, который прошел на «Бойцовском острове», Чимаев одержал победу над представителем Китая Ли Джинлиангом удушающим приемом. При этом оппонент шведа не нанес ни одного удара.

В профессиональной карьере боец провел десять поединков и одержал десять побед. Его рекорд в UFC — 4-0. Бой против Джинлианга стал для Чимаева первым с 19 сентября 2020. Тогда он нокаутировал американца Джеральда Миршерта.

Ранее Чимаев рассказал о встрече с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым на турнире UFC 267.