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Главный тренер «Спартака» Витория объяснил пропущенный мяч от «Ростова»

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РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о пропущенном мяче в добавленное время в матче 13-го тура чемпионата России против «Ростова».

«Мы должны были удержать мяч, а не так ошибаться. Мяч оказался впереди, и контратака была просто невозможна. Такие мелкие неточности и создали проблемы в последние минуты игры. Да, в трудной ситуации оказался Селихов, но мяч не должен был доходить до этой стадии атаки», — цитирует Виторию «Чемпионат.com».

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Руслан Литвинов на 78-й минуте. На пятой добавленной ко второму тайму время Данил Глебов перебросил мяч через вышедшего из ворот Александр Селихова.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 18 очков, занимает девятое место в турнирной таблице первенства. «Ростов» с 13-ю баллами располагается на 12-й строчке.

Ранее Селихов взял на себя вину за пропущенный мяч от «Ростова».

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Футбол. Чемпионат России
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