Чимаев рассказал о встрече с Хабибом и Махачевым на турнире UFC 267

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал о встрече с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедовым и Исламом Махачевым на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби.

С Исламом виделись, салам кинули друг другу. С Хабибом тоже (виделись), суета была, вес гоняли. Хорошие пацаны, хорошо работу свою делают. Как и я, в первом раунде выиграл бой, рад за них», — цитирует Чимаева «Чемпионат.com».

На турнире UFC 267, который прошел на «Бойцовском острове», Чимаев одержал победу над представителем Китая Ли Джинлиангом удушающим приемом. При этом оппонент шведа не нанес ни одного удара.

В профессиональной карьере боец провел десять поединков и одержал десять побед. Его рекорд в UFC — 4-0. Бой против Джинлианга стал для Чимаева первым с 19 сентября 2020. Тогда он нокаутировал американца Джеральда Миршерта.

Ранее Чимаев заявил, что готов встретиться с любым соперником.

«Я всех убью. Это мой дом. Аллаху акбар! Я говорил Уайту во время боя, что я король. Я долго говорил, что иду за всеми и всех убью. Теперь вы мне верите? Я говорил вам, что убью его, и сделал это. Он уснул», — сказал Чимаев в октагоне.